Ространснадзор разбирается с причинами коллапса в "Шереметьево"

Ространснадзор взял на контроль ситуацию с задержками выдачи багажа в аэропорту "Шереметьево". Сотрудники ведомства уже выяснили, что персонал аэропорта предпринимает все необходимые меры по ликвидации коллапса.

Пассажиров информируют о статусе их багажа, а инспекторы Ространснадзора контролируют соблюдением прав граждан и устраняют нарушения, говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь, пресс-службы аэропорта сообщила, что огромные очереди возникли не из-за введённого плана "Ковёр", а по причине тщательного и тотального досмотра багажа при прохождении таможенного контроля на прилёте международных рейсов. В зоне прилёта российских рейсов скопления пассажиров не наблюдается.

Ранее в соцсетях были распространены кадры огромных очередей в зоне прилёта аэропорта "Шереметьево". Прилетевшие из-за границы пассажиры утверждали, что не могли выйти из здания аэропорта несколько часов.