В Красногорске перевернулся катер с детьми

На Москве-реке в Красногорске опрокинулся прогулочный катер. В воде оказались 13 человек, в том числе семеро несовершеннолетних. Все они были в жилетах.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС доставили пассажиров катера на берег, где их осмотрели медики. Двоих детей - двух и четырёх лет - пришлось госпитализировать.

По предварительным данным, причиной ЧП могло стать столкновение с резиновой лодкой. Кроме того, на катере был перевес - максимально допустимое количество пассажиров на таком судне - девять человек.