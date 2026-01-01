Трамп отказался от иранского мирного плана

Дональд Трамп назвал неприемлемым новое предложение Ирана по урегулированию конфликта. "Я изучил новое иранское предложение, и оно для меня неприемлемо", - заявил американский лидер в интервью израильской гостелерадиокомпании Kan.

Накануне Тегеран предложил Вашингтону мирный план действий из 14-ти пунктов, включая выплату репараций и создание нового механизма судоходства в Ормузском проливе. Иран настаивал на том, чтобы все вопросы были улажены за 30 дней. В итоге, по замыслу Тегерана, должно быть не очередное перемирие, а полноценное окончание войны.

1 мая Трамп отправил в Конгресс письмо, в котором сообщил об окончании войны с Ираном. "Военные действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, закончились", - говорится в послании президента.

США и Израиль начали военные действия против Ирана 28 февраля. Тегеран ответил массированными ударами по американским военным базам на Ближнем Востоке.

7 апреля Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня. После этого американский лидер делал противоречащие друг другу заявления о переговорах с Тегераном и перекрытии Ормузского пролива.

11 апреля Тегеран и Вашингтон провели переговоры в Исламабаде, но не достигли никаких соглашений. 21 апреля Трамп продлил режим прекращения огня.

Тегеран, в свою очередь, не раз заявлял, что его не устраивают условия мирного договора с США. В частности, Иран категорически отказывался закрыть свою ядерную программу.