Ночью 4 мая над российскими регионами сбили 117 беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 117 украинских беспилотников над российскими регионами.

БПЛА были уничтожены над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской и Ульяновской областями.

Все вражеские беспилотники были самолетного типа, уточнили в Минобороны России.

Один из беспилотников попал в здание на Мосфильмовской улице на западе Москвы. Обошлось без пострадавших, эвакуация не проводилась, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

В Брянской области дрон попал в грузовой автомобиль в поселке Сенчуры, водитель получил ранение. В Белгородской области при взрыве легкового автомобиля пострадали два человека.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 334 беспилотника.