Воздушная тревога этой ночью звучала на территории Украины. "Герани" били по тыловым объектам противника в Полтавской, Харьковской и Сумской областях. Также взрывы гремели в Чернигове. А на Славянском участке спецоперации наша артиллерия уничтожает наспех выстроенные укрепления ВСУ. И прикрывает наступление российских штурмовых отрядов.

Тяжелые российские самоходки на подступах к Славянску. Для ВСУ не просто плохой, а очень плохой знак. Наспех выкопанные траншеи в селах вблизи агломерации натиск такого калибра не выдерживают. Как, впрочем, и бетонные доты. И вот, как доказательство - после артиллерийской подготовки наши штурмовики взломали оборону националистов ещё на одном участке - в селе Старый Караван. Вся северная окраина - за бойцами группировки "Центр". В эти минуты идет мощный прорыв и с востока. Только за минувший день российские подразделения в этой зоне отбили у ВСУ еще почти 8 километров территории. В минусе у бандеровцев несколько пушек и реактивных систем.

О том, что у националистов на Славянском направлении каждый день серьезные потери высокодефицитной техники, сегодня сообщили и разведчики. Вот результат операции, в которой наши бойцы отработали дублем. Первым подняли в воздух дрон с мощной оптикой. Затем, когда в объектив попала колонна, состоящая из натовских "Леопардов" и самоходок "Сезар", запустили ударные беспилотники. "Ланцеты" безошибочно поразили цели. Системы радиоэлектронной борьбы противника не спасли. В ВСУ, очевидно, не знали, что новейшие российские барражирующие снаряды к ним не восприимчивы.

Еще сложнее обстановка для бандеровцев в городке Белицкое. Почти вся его территория в "серой зоне". Контроль над дорогами потерян. Российские штурмовики заходят мелкими группами уже не только в кварталы. Но и в леса поблизости. Единственное, что сдерживает наступление, это дроны, которые ВСУ десятками поднимает в воздух. Но и эту опасность штурмовики научились обходить.

Не исключено, решающая операция по освобождению Белицкого начнется после того, как саперы расчистят все дороги для подхода мотострелков и бронетехники. И снимут сотни мин, оставленных противником при отступлении.

Из-за кадрового голода, особенно в рядах командиров, боевики ВСУ совершают порой немыслимые тактические ошибки. В Харьковской области националисты разместили бок о бок крупный пункт управления беспилотниками, склад боеприпасов и казармы для новобранцев. Естественно, что такую скученную цель артиллеристы обнаружили и уничтожили очень быстро.