Трамп анонсировал операцию "Свобода" на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп заявил, что утром 4 мая начнется операция "Свобода" по проводу через Ормузский пролив заблокированных судов. Об этом он написал в Truth Social.

Глава Белого дома отметил, что многие страны выразили беспокойство по поводу заблокированных торговых кораблей.

"На благо Ирана, Ближнего Востока и Соединенных Штатов мы заявили этим странам, что будем безопасно выводить их суда из этих ограниченных водных путей, чтобы они могли свободно и умело заниматься своими делами", — написал Трамп.

При этом американский президент пригрозил последствиями тем, кто будет мешать этому "гуманитарному процессу".