Американские власти "насильно впихивают" детям российских дипломатов гражданство США, рассказала Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Госдеп США "насильно впихивает" гражданство детям российских дипломатов. По её словам, американские чиновники действуют за спиной президента США Дональда Трампа, нарушая закон.

"Пока президент Трамп пытается навести порядок в американской миграционной баланде, сваренной предшественниками, его же собственные сотрудники за спиной занимаются интригами — наводят порчу на и без того хворающие российско-американские отношения как раз на ниве миграции", — отметила Захарова в статье "Спасибо, не надо. Достаточно. Прекратите!", которая опубликована в "Ведомостях".

Официальный представитель МИД подчеркнула, что США создали новую проблему для давления на российских дипломатов.

"Теперь Госдеп или те, кто стоит за американской дипломатической ширмой, начали распространять гражданство США на рожденных в американской юрисдикции детей сотрудников российских консульств до их совершеннолетия буквально насильно под предлогом закрепленного в Конституции США "права почвы" и якобы ограниченного характера консульского иммунитета", — констатировала Захарова.