100-летний ветеран ВДВ Владимир Иванович Левин принял парад в Крыму

В Крыму прошел парад в честь 82-й годовщины освобождения полуострова от фашистов. Его принимал ветеран Великой Отечественной Владимир Иванович Лёвин. Он прошёл всю войну связистом, награжден множеством орденов и медалей. Лёвин стал основателем целой династии военных. В прошлом году ветеран отметил столетний юбилей.

Ветеран ВДВ Владимир Иванович, несмотря на почтенный возраст - 100 лет, лично принимает парад в честь 82-й годовщины освобождения Крыма от фашистов. Особенная гордость – правнук. Он пошел по стопам предков и тоже с честью носит тельняшку и берет:

"У меня вся семья связана с Воздушно-десантными войсками. Дедушка, прадедушка, дядя. Поэтому не было у меня варианта пойти в другие войска".

Владимир Иванович в 1943-м прошёл курсы связистов. Правда, 19-летнего парня долго не брали на передовую – говорили, молодой слишком, да и ростом маловат таскать тяжелые катушки с кабелем. Но Лёвин упорно просился в бой и попал в войска Украинского фронта. Освобождал Венгрию, Австрию и Чехословакию.

После войны продолжил службу в ВДВ. В семидесятых переехал на полуостров, работал электромехаником. Часто проводит встречи с детьми и, конечно, наведывается к десантникам, для которых он – настоящая легенда.

"Ни в одной стране мира не было Сталинграда, не было Брестской крепости. Никто и никогда не писал кровью на стене: Я умираю, но не сдаюсь, прощай Родина! Вот они, ветераны, это они делали, они пример. В ходе специальной военной операции десантники - это мы повторяем их подвиги, которые у нас на генетическом уровне", - отметил Александр Краса, руководитель агитбригады "Ураган" 56-го гвардейского ДШП.

Владимир Иванович шутит – провести жизнь в тельняшке и берете ему было предначертано, даже день рождения у него и воздушно-десантных войск в один день - 2 августа.

Десантник - это навсегда, а ВДВ - одна большая семья, поэтому Владимира Левина ежегодно поздравляют со всеми значимыми праздниками. Это не просто традиция - связь поколений.

Перед домом ветерана в праздничные дни не только парад, песни военных лет и показательные выступления, но и обязательно разговоры по душам и, конечно, наставление молодым защитникам Родины от ветерана.