Ивановские десантники получили государственные награды

За мужество и отвагу, проявленные в ходе выполнения боевых заданий, государственные награды получили ивановские десантники.

Медали "За храбрость", "За спасение погибавших", Суворова и Жукова особо отличившимся вручил командир дивизии, он также поздравил всех бойцов с днем образования подразделения.

Гвардейцы-десантники в составе группировки "Днепр" ежедневно работают по живой силе и технике ВСУ на правом берегу реки. Для атак по врагу применяют различные типы дронов, в том числе "Молнии", способные находить и поражать замаскированные позиции неприятеля.