Хиддинк допустил возвращение в Россию

Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк не исключил своего возвращения в Россию.

Известный голландский специалист допустил, что может приехать в Москву после наступления мира. Сейчас ему 79 лет.

"Мне очень нравилось жить в России, особенно в Москве. Поэтому в будущем, когда будет мир, почему бы и нет", -приводит слова Хиддинка издание Sport24.

Хиддинк тренировал сборную России по футболу с 2006 по 2010 годы. В 2008 году наша сборная стала полуфиналистом европейского первенства. Затем тренер работал в махачкалинском "Анжи" в 2012–2013 годах.