США объявили о начале операции "Проект Свобода"

4 мая США начнут масштабную операцию "Проект свобода" по выводу судов в Ормузском проливе.

Ее целью станет сопровождение торговых судов, заблокированных в Персидском заливе, сообщил американский президент в социальной сети Truth Social. Речь идет об акции гуманитарного характера, но любые попытки помешать этому процессу встретят силовой отпор.

На многих заблокированных кораблях заканчиваются еда, медикаменты и все необходимое для здоровья и гигиены экипажа.

"Операция призвана освободить людей, компании и страны, которые не сделали абсолютно ничего плохого - они являются жертвами обстоятельств", - добавил Трамп.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Из-за конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив – через него идут нефть и газ из стран Персидского залива. Из-за этого стоимость энергоносителей резко выросла.