Актер Меньшиков борется с раком: из-за болезни не работает и еле сводит концы с концами

Актер Геннадий Меньшиков прославился после того, как снялся в таких фильмах как Год собаки", "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Морские дьяволы", "Условный мент". Однако сейчас карьера артиста поставлена на паузу - он борется с онкологическим заболеванием.

60-летний актер находится в бедственном положении. Он буквально еле сводит концы с концами. У него нет собственного жилья, поэтому ему приходится ютиться в собачьем питомнике. Снимать квартиру и даже комнату Меньшиков не в состоянии, из-за болезни он почти не работает.

"Геша перебивается с хлеба на воду, все деньги уходят на лечение", — сообщил "МК" актер Арсений Хлебушкин.

Как поведали друзья, Меньшиков получает отчисления с авторских гонораров своих стихов и песен, которые сейчас старается писать, чтобы отвлечься от болезни. Кроме того, ему помогают друзья-актеры.

Вообще у 60-летнего Геннадия Меньшикова была семья. Однако сейчас он с ней не общается. С супругой актер давно расстался, с десятилетним сыном почти не видится. В последние годы артист старался не заводить серьезных отношений, так как разочаровался, как он говорит, в прекрасном поле.

