Дочь Владимира Машкова не собирается возвращаться в Россию: "У меня там вообще ничего нет"

Несколько лет назад дочь Владимира Машкова Мария переехала в США. Она получила американское гражданство. Однако карьера ее в Америке не задалась, и теперь актриса вынуждена мотаться по миру и зарабатывать на русскоязычных зрителях.

Владимир Машков не поддержал дочь в ее поисках лучшей жизни. Между родственниками давно установились холодные отношения. Тем не менее, призналась Мария в новом интервью, она много делала с оглядкой на отца.

"В 36 лет, имея двоих практически взрослых детей, я все еще задавала себе вопрос: "А имею ли я право?" Мы встречались раз в год, а так, получается, я его вообще не буду видеть? Словом, я продолжала самообвинения, чувствовала себя плохой дочерью, сделавшей недостаточно", - призналась Машкова.

И все же Мария сделала выбор и покинула Россию. По ее словам, хорошо, что у нее не было ничего такого материального, что могло бы привязать ее, из-за чего она могла бы так и не решиться на переезд. И возвращаться в Россию Машкова не намерена.

"Даже если предположить, что вот она — новая жизнь… У меня там вообще ничего нет. Кроме любимых бабушки и дедушки. Ни квартиры, ни машины. Вообще ничего", - заявила Мария на ютуб-канале "Голос Берлина 97,2 FM".

