США начинают масштабную операцию в Ормузском проливе

Вооружённые силы США начинают сегодня масштабную операцию в Ормузском проливе. Как сообщает Центральное командование, в ней примут участие эсминцы, более ста самолётов и вертолётов и 15 тысяч военных.

Главной целью операции "Свобода", которую анонсировал президент Трамп, называют обеспечение прохода коммерческих судов, находящихся в Персидском заливе.

Однако издание "Axios" со ссылкой на источники сообщает: план действий не предполагает обязательного сопровождения танкеров. В Тегеране уже предупредили: любое вмешательство США в режим прохода судов через пролив будут считать нарушением перемирия.

Усиление американской военной группировки у границ Ирана происходит после отказа Белого дома от нового предложения иранских властей по урегулированию конфликта.