Собянин: Более 500 патриотических клубов работает в колледжах и школах Москвы

В школах и колледжах Москвы работают более 500 патриотических клубов. Как рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин, действуют также и свыше 30 поисковых отрядов. Их участники выезжают в экспедиции на места сражений, проводят раскопки, устанавливают имена погибших героев и ищут родственников.

А в школе имени героя СССР, лётчицы Валентины Гризодубовой организовали проект "Найти человека". Ученики работают в архиве с не отвеченными письмами, которые присылали на знаменитую одноимённую передачу. Удалось разыскать уже 40 человек и сообщить им о судьбе близких, с которыми была потеряна связь в годы Великой Отечественной войны.