Подмосковные города Дубна и Королёв, имеющие статус наукоградов, получат средства из федерального бюджета на комплексное развитие. Как сообщил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, субсидии направят на расширение исследовательской инфраструктуры, модернизацию производственного комплекса и улучшение в социальной сфере.

Также обсудили развитие региональной инфраструктуры и формирование на местах привлекательных условий для бизнеса. В рамках этой работы правительство сократит долги 21 региона по бюджетным кредитам на 114 миллиардов рублей.