Подмосковные города Дубна и Королёв, имеющие статус наукоградов, получат средства из федерального бюджета на комплексное развитие. Как сообщил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, субсидии направят на расширение исследовательской инфраструктуры, модернизацию производственного комплекса и улучшение в социальной сфере.
Также обсудили развитие региональной инфраструктуры и формирование на местах привлекательных условий для бизнеса. В рамках этой работы правительство сократит долги 21 региона по бюджетным кредитам на 114 миллиардов рублей.
"Эти регионы направили значимую часть собственных средств на выполнение инженерных работ для запуска новых инвестиционных проектов на своей территории, на модернизацию ЖКХ, включая замену лифтового оборудования. Списание позволит высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах и поддержать дальнейшее совершенствование", - отметил Мишустин.