В регионах России продолжается борьба с природными пожарами

В российских регионах идёт борьба с природными пожарами. За прошедшие сутки огнём уничтожено 10 тысяч гектаров леса. К тушению привлекли более 2 тысяч человек. Задействовали авиацию. В двух муниципальных районах Тывы введён режим ЧС. В республику дополнительно направили группировку специалистов. Самые сильные возгорания - в Приморье.

Приморье встречает май пепелищами. В Хасанском округе огонь уничтожил растительность по правому берегу реки Пойма до самой воды. В Чугуевском районе горит валежник. Очевидцы делятся кадрами.

В Бурятии, в посёлке Зверосовхоз, огонь подступал прямо к жилым домам. Спасатели приехали вовремя. А в посёлке Забайкальский горели сухая трава и мусор. Очаг ликвидировали 35 человек и 10 единиц техники.

Сильный ветер и плотная застройка. Тверская область, посёлок Андрианиха, огонь уничтожил два дачных дома и семь заброшенных строений. Пожарным удалось локализовать возгорание.

С начала месяца в Хабаровском крае действует особый противопожарный режим. Патрульные группы выезжают на острова, проверяют дачные участки — прямо с первыми рейсами теплоходов. Нарушителям грозят серьёзные штрафы.

Наученные горьким опытом соседей, дачники сейчас стараются подготовиться к пожароопасному сезону - убирают мусор с участков и косят сухостой.

Особый противопожарный режим действует сейчас в большинстве регионов. А это значит, что запрещены любые огневые работы, разведение костров, сжигание травы и мусора. За нарушение может грозить вплоть до уголовной ответственности. Сотрудники МЧС напоминают: безопасность начинается с каждого из нас.