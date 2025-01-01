Осужденный за гибель близких Пичугин подаст кассацию на приговор

Выживший после дрейфа в Охотском море Михаил Пичугин намерен подать кассационную жалобу на приговор, который уже вступил в силу.

Ранее Пичугин отказался подавать апелляционную жалобу, сославшись на усталость и чувство вины, передает ТАСС.

"Устал, просто не смогу", - передает слова Пичугина его адвокат Андрей Назаров.

Правозащитник напомнил, что Михаил признает вину в нарушении правил для маломерных судов - в выходе на расстояние более 1,6 мили от берега, но не признает вину в гибели родственников.

Как ожидается, кассация проверит законность уже вступившего в силу приговора.

В апреле суд приговорил Пичугина к трем годам принудительных работ за гибель брата и племянника в Охотском море. В августе 2025 года Михаил, его брат и племянник отправились на катамаране "Байкат 470" в сторону Сахалина. Во время заплыва у них сломался мотор. Брат и племянник погибли от переохлаждения и обезвоживания, Михаил дрейфовал в открытом море 67 дней, пока его не обнаружила команда рыболовецкого судна "Ангел".