В районе турецкой Антальи выпал снег

Во власти непогоды оказалась Турция. Практически вся территория страны страдает от стихийных бедствий. Холодный фронт пришел со стороны России.

В районе Антальи выпал не характерный для этого времени снег, парализовано движение на дорогах, множество машин застряло на трассах. В других регионах прошли ливни с грозами, ураганы и разрушительные торнадо.

В населённых пунктах пострадали сотни зданий. На видеокадрах из города Шанлыурфа видно, как под напором штормового ветра падает башня минарета. В горах сошли сели. Затоплены сотни гектаров полей - под угрозой урожай.