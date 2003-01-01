Вскрылись новые детали смерти звезды КВН Елены Рыбалко: "Ее сбили возле нашего дома, это очень страшно"

1 мая трагически погибла одна из самых ярких участниц команды КВН "Утомленные солнцем" Елена Рыбалко. Ее сбил автомобиль. Напарнице Александра Реввы и Михаила Галустяна было 53 года.

Появились подробности печального события. Елена Рыбалко перебегала дорогу в неположенном месте. Представили сочинского ГАИ сообщили, что пострадавшая скончалась во время реанимационных действий сотрудниками скорой помощи.

В Сети многие пользователи в шоке от новости. Некоторые комментаторы выдали неожиданные подробности. "Ее сбили возле нашего дома, это очень страшно", "Она переходила в районе видимости пешеходного, возможно, метров за десять до него, а водитель гнал в такую непогоду, зная, что на мокрой дороге хуже работает сцепление", - сообщили осведомленные люди в Сети.

Напомним, Елена Рыбалко была звездой "Утомленных солнцем" наряду с Михаилом Галустяном и Александром Реввой. В 2003 году команда завоевала чемпионство КВН. После ухода из клуба юмористка выступала со стендапами.

Артистка была замужем за коллегой по КВН Павлом Стешенко, от которого родила троих детей — Николая, Григория и Клару. Спустя какое-то время супруги развелись.

