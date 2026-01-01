В ГД внесли проект о повышении пошлины за прием в гражданство

Правительство России внесло в Госдуму пакет законопроектов об увеличении госпошлин. Соответствующие документы опубликованы в электронной базе нижней палаты парламента.

В частности, депутаты предлагают кратно увеличить пошлину за прием в гражданство и выход из него - с 4 200 рублей до 50 тысячи рублей, говорится в документе.

Пошлину за выдачу вида на жительство могут увеличить с 6 тысяч до 30 тысяч рублей. За выдачу разрешения на временное проживание (при утрате, порче или хищении) — до пяти тысяч рублей. Столько же будет стоить выдача разрешения на временное проживание для получения образования.

Также депутаты предлагают освободить от уплаты пошлины за получение российского гражданства бывших граждан СССР, участников госпрограммы по переселению соотечественников и заключивших контракт на военную службу в период СВО.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил повысить пошлины для мигрантов и расширить основания для их выдворения.