В Калининграде у многоэтажки нашли тела бабушки, матери и ребёнка

Тела трех членов одной семьи нашли утром 4 мая возле многоэтажного дома в Калининграде.

Трагедия произошла на улице Липовая Аллея в Ленинградском районе города. Под окнами обнаружили тела 70-летней пенсионерки, ее 41-летней дочери и трёхлетнего малыша, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Источник SHOT пишет, что сначала из окна выпал ребенок, а затем обе женщины покончили с собой.

Семья проживала в съемной квартире на девятом этаже. Бабушка оставила предсмертную записку, ее содержание не раскрывается. СМИ пишут, что женщина страдала ментальным заболеванием.

На месте работают оперативники. Обстоятельства ЧП выясняются. Возбуждено уголовное дело.