Новый удар: у звезды "Ворониных" Екатерины Волковой обнаружили опухоль

Недавно звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова объявила, что ее уволили из Московского Театра комедии, где она служила десять лет, по статье "Старая". "Слово прозвучало как приговор. Сюзанне в "Фигаро" - 18, Элизе в "Пигмалионе" около того. А мне — 44", - сообщила актриса.

Разразился скандал. Многие коллеги и друзья встали на сторону Екатерины. Однако другие не нашли ничего удивительного в этой ситуации. Например, режиссер Андрей Житинкин с понимаем отнесся к тому, что случилось с Екатериной Волковой.

Он отметил, что это "нормальная ротация", и подчеркнул, что "актерская профессия — это всегда зона риска", потому что востребованность может внезапно исчезнуть, а популярность - "потускнеть". Житинкин заявил, что всегда нужны "новые лица", к тому же "более молодые". Это касается и театра и сериалов.

А тут Волкову сразил новый удар. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" она рассказала, что прошла диспансеризацию, в результате которой обнаружила проблемы с щитовидной железой.

"Я всегда считала, что ходить к врачам без симптомов - это мнительность. Пока моя щитовидная железа не решила, что ей скучно, и не постучалась в дверь - громко, настойчиво, с явным намерением побеседовать. В итоге - новообразование (не маленькое). Взяли пункцию. Честно, не больно, но очень неприятно, словно тебя решили пощекотать изнутри микроскопической вилкой", - рассказала Екатерина.

Актриса сообщила, что материал отправили на цитологию, и теперь она находится в режиме ожидания. "Меня наконец накрыло: а почему я вообще довела до такого? Почему не пришла раньше, просто для профилактики? Вопрос без ответа, но со звоночком на будущее... Профилактика - это не страх найти болезнь, а уверенность в своем будущем. Уделяйте время главному вовремя, потому что здоровье не восстанавливается в полной мере", - призвала актриса.

