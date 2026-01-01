Жители соседней страны массово скупают туры к российской границе на 9 мая

Жители Эстонии начали активно бронировать туры на границу с Россией к 9 мая.

Официально День Победы в Эстонии не празднуют, но к 9 мая для желающих организовывают туры к берегу Нарвы, откуда откроется обзор на праздничные мероприятия в Ивангороде Ленинградской области.

Стоимость тура начинается от 80 евро, пишет telegram-канал SHOT. В программе – посещение памятных мест, а также просмотр концерта с набережной.

Запросы также поступают и из Латвии – местные жители просят организовать для них специальные автобусы в Нарву.

9 мая 2026 года в России отметят 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Как ожидается, президент Владимир Путин выступит с заявлением.