Путин принял отставку главы Дагестана

Президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Меликова с поста главы Дагестана.

Соответствующий указ размещён на портале официального опубликования правовых актов. Документ вступает в силу со дня его подписания. Меликов ушел с поста главы Дагестана по собственному желанию.

"Он многое сделал. И мы ему благодарны за это. Но он переходит на другую работу, жизнь идет дальше", — заявил Путин.

На место Меликова временно исполняющим обязанности назначен председатель Верховного суда Республики Дагестан Федор Щукин. Он уже прекратил свои полномочия в судебной инстанции.

Выборы главы Дагестана пройдут в сентябре, сообщил ТАСС спикер парламента республики Заур Аскендеров.