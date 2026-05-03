Софии Ротару предложили 17 миллионов за 5 песен: ответ певицы шокировал

После начала СВО певица София Ротару перестала приезжать в Россию. Говорят, одно время она жила в Киеве, но затем перебралась на Сардинию. В отличие от многих российских коллег "хуторянка" не выступает даже за очень большие деньги на корпоративах и частных вечеринках.

"Очень много предложений поступает, вы себе не представляете сколько. Идут звонки, деньги большие дают. Люди звонят, хотят позвать на мероприятия. Но она не хочет, к сожалению, вообще не хочет", - посетовал бывший директор артистки, продюсер Сергей Лавров.

Говорят, София Ротару регулярно получает заманчивые предложения, причем даже от украинских богатеев, которые готовы заплатить астрономические суммы, чтобы прославленная артистка спела для них, но та отклоняет даже такие запросы.

"Сейчас давали 200 тысяч евро (это более 17 миллионов рублей. - Прим.ред.) за пять песен. Это было выступление в Дубаи. Она отказалась. Говорит: "Пока идут боевые действия, не время для концертов", - сообщил продюсер.

При этом, несмотря на годы молчания, утверждает Лавров, Ротару находится в хорошей форме, передает "МК".

