Российские военные нанесли удары по транспортной инфраструктуре ВСУ

Вооруженные силы России нанесли удар по объектам транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах украинской армии.

Наши войска ударили оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Также ими были поражены склады боеприпасов, местам хранения БПЛА, пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 142 районах.

За сутки российские силы ПВО сбили 507 украинских беспилотников, 8 авиабомб и 7 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

