Зеленский пригрозил ударить по параду Победы в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможной атаке беспилотников на Москву во время торжественных мероприятий в честь Дня Победы в ВОВ.

Об этом он заявил во время открытия саммита европейского политического сообщества в Ереване. Трансляция велась на официальном YouTube-канале офиса Зеленского.

"Украинские дроны могут также прилететь на этом параде", - сказал политик.

Ранее сообщалось, что торжественные мероприятия на Красной площади пройдут в сокращенном формате из соображений безопасности. В частности, в этом году не будет колонн военной техники, суворовцев, нахимовцев и воспитанников кадетских корпусов В финале пролетят самолеты российских пилотажных групп.