Глава Мордовии доложил Путину о развитии республики

Владимир Путин принял сегодня в Кремле главу республики Мордовия. Артём Здунов доложил президенту о социально-экономической ситуации в регионе.

За пять лет валовой региональный продукт увеличился на 17 процентов, индекс промышленного производства – на 34. Хорошими темпами развиваются вагоностроение и фармацевтика, восстанавливается сельское хозяйство. Идёт строительство республиканского онкологического центра. Глава государства обратил внимание на необходимость более глубоких структурных изменений в социальной политике Мордовии.