Глава Мордовии доложил Путину о развитии республики

Владимир Путин принял сегодня в Кремле главу республики Мордовия. Артём Здунов доложил президенту о социально-экономической ситуации в регионе.
За пять лет валовой региональный продукт увеличился на 17 процентов, индекс промышленного производства – на 34. Хорошими темпами развиваются вагоностроение и фармацевтика, восстанавливается сельское хозяйство. Идёт строительство республиканского онкологического центра. Глава государства обратил внимание на необходимость более глубоких структурных изменений в социальной политике Мордовии.
"Есть вещи, на которые нужно, конечно, обратить внимание. Вы наверняка знаете об этом. Например, уровень рождаемости все-таки пониже, чем в целом по стране. Я понимаю, что здесь много очень составляющих. Это такой показатель, который обобщает многие вещи: социальные вопросы, здравоохранение. Но вы занимаетесь этим всем, вы в материале", - отметил Путин.