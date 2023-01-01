Собянин: Строительство финального участка МСД на юге Москвы завершат в этом году

Строительство финального участка Московского скоростного диаметра на юге города завершится в этом году. Об этом сегодня рассказал мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Макс. Запуск дороги улучшит транспортное обслуживание как минимум 700 тысяч жителей сразу из шести районов города. Поездки в целом по МСД станут намного комфортнее.

Московский скоростной диаметр – не только одна из самых протяжённых столичных трасс, но и чуть ли не самая востребованная среди автомобилистов. Поэтому завершить её строительство как можно скорее – сейчас приоритетная задача. Остался всего один участок. Об этом сообщил мэр Москвы в мессенджере Макс:

"Финальный участок Московского скоростного диаметра на юге столицы закончим уже в этом году. МСД уверенно входит в топ-3 наиболее востребованных московских дорог. Последний участок обеспечит спрямление трассы на юге города. За счёт этого ликвидируется перепробег до 2 км и сократится время в пути в среднем на 7 минут. Это улучшит транспортное обслуживание около 700 тысяч жителей из шести районов города и сделает поездки по МСД удобнее и быстрее для всех горожан. Финальный участок проходит вдоль Каспийской улицы от Кантемировской улицы до Павелецкого направления МЖД".

Строительство этой развязки - так называемого спрямления финального участка Московского скоростного диаметра - началось в августе 2023 года. Она берёт начало от Кантемировской улицы, проходит по Каспийской вдоль путей МЦД-2 и пересекает улицы Медиков, Ереванскую, Луганскую, Севанскую и Бакинскую. Уже это даёт понять, что проект чрезвычайно масштабный.

Пять эстакад, тоннель и самое главное – 300-метровый путепровод через железнодорожные пути Курского направления. Пролетные сооружения постепенно с помощью мощных домкратов надвигают сюда с той стороны. И уже удалось пройти полпути. Всего же здесь будет построено и реконструировано больше семи с половиной километров дорог.

Работы по строительству путепровода осложняет движение поездов, остановить которое невозможно. РЖД ежедневно днём и ночью предоставляет технологические окна, во время которых строители и должны успеть надвинуть пролётные сооружения на несколько сантиметров вперёд.

"Сложность в том, что надвижка осуществляется в железнодорожные окна, так как Курское направление сейчас у нас достаточно загружено и получить окно продолжительностью 3 - 4 часа крайне тяжело. По расписанию поездов и по движению соответственно Д-2", - отметил Виктор Коротин, главный инженер проекта компании-генподрядчика.

"На сегодня строительная готовность объекта составляет 55%. Завершить работы планируется до конца 2026 года", - сообщил Константин Селищев, заместитель руководителя департамента строительства транспортной инженерной инфраструктуры города Москвы.

Только за сутки по МСД проезжает порядка 400 тысяч машин. Наряду с Третьим транспортным кольцом и МКАДом эта магистраль входит в тройку самых популярных трасс города. В первую очередь, благодаря своему удобству – высокому скоростному режиму и бессветофорному движению. В результате автомобилисты экономят время в пути, а столичные кольца разгружаются почти на треть.