В Москве ограничат движение транспорта в связи с подготовкой ко Дню Победы

Важная информация для столичных автомобилистов. Сегодня до конца дня в центре Москвы будет ограничено движение транспорта. Связано это с подготовкой к празднованию Дня Победы

Уже через полтора часа нельзя будет проехать по Садовнической улице. Старой и Болотной площадям. По набережным - от Котельнической до Кремлевской. А также Софийской, Раушской, Гончарной, Устьинской и Подгорской.

Также закроют Большой Москворецкий мост и Китайгородский проезд. Улицы Балчуг, Солянка, Ильинка, Варварка и прилегающие переулки.