На севере Москвы спасли краснокнижную чайку, застрявшую в фонаре

Приключения пернатого! На 1-й Останкинской улице чайка каким-то образом застряла между кронштейнами уличного фонаря.

Возможно, решила отдохнуть на одной из опор, но соскользнула. Причём, весьма неудачно. Она оказалась зажата между балками. Справиться без помощи людей у неё вряд ли бы получилось.

Но чайке повезло - неравнодушные прохожие заметили её. И вызвали сотрудников СпасРезерва. Извлечь птицу удалось не сразу. К тому времени она была обессилена. Оказалось, что это редкая краснокнижная чайка. Её передали в Московский зоопарк.