Рома Желудь об интиме с Волочковой: "Я в такой раскладке женщин никогда не видел"

Рома Желудь стал новым гостей шоу Ксении Собчак. Он был первой суперзвездой Интернета в России. Его ролики били все рекорды по просмотрам, в 2013 году он вел Премию Муз-Тв, выступал на концерте у Джастина Бибера и развлекал десятки миллионов человек с Андреем Малаховым на Первом канале.

Потом случились скандалы с продюсерами, популярность Желудя дошла до пика. Рома инсценировал свое избиение, уехал в Америку. У него начались проблемы с запрещенными веществами. В США Рома прожил три года и вернулся в Россию.

Однако постепенно его популярность угасла. Справившись с зависимостями, Желудь попытался вернуться в медиапространство. Он принял участие в реалити-шоу "Звезды под капельницей". Программа была призвана помочь знаменитостям, у которых разные зависимости. Команда известного нарколога Василия Шурова взялась за спасение таких представителей отечественного шоу-бизнеса как Маша Малиновская, Анастасия Волочкова, Никита Джигурда и других.

В рамках проекта Рома Желудь поцеловался со скандально известной балериной. Однако романа так и не случилось. И вот теперь об интиме с артисткой блогер рассказал Ксении Собчак. "Перед тобой этот шлагбаум открывается. Ты понимаешь, какая это сексуальная энергетика. Хочется туда сразу занырнуть... Я в такой раскладке женщин никогда не видел. Это как раскладушка Сони Эриксон!" - заявил Желудь.

Он назвал Анастасию Волочкову добрым и отзывчивым человеком, что большая редкость среди знаменитостей.

