В королевской семье Кейт Миддлтон и принца Уильяма грядет пополнение: личное фото выложил Букингемский дворец

В британской королевской семье, к которой принадлежат будущие король и королева принц Уильям и Кейт Миддлтон, грядет пополнение.

Букингемский дворец официально объявил, что дочь экс-принца Эндрю принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк ожидают третьего ребенка.

Радостная новость появилась на официальной страничке Букингемского дворца в запрещенной социальной сети "Инстаграм". На снимке запечатлены сыновья Евгении и Джека, пятилетний Август и двухлетний Эрнест. Они держат в руках снимок УЗИ. Сообщается, что мальчики весьма "рады", что вскоре у них появится брат или сестра. Третий ребенок родится на свет уже летом.

Кроме того, король Карл III, как сказано в официальном сообщении, своевременно проинформирован и также "очень рад" этой новости.

Отметим, что Евгения и ее сестра Беатриса оказались в сложном положении на фоне скандалов, связанных с их родителями и делом Джеффри Эпштейна. Считается, что после публикации документов Министерства юстиции США репутация принцесс пострадала "по ассоциации". Король позволил им сохранить свои титулы, однако после ареста Эндрю сестры стараются вести более закрытый образ жизни.

