Три человека погибли из-за опасного вируса на круизном лайнере в Атлантике

Три человека погибли в результате предполагаемой вспышки хантавируса на круизном лайнере в Атлантике. Туристическое судно под флагом Нидерландов направлялось из Аргентины в островное государство Кабо-Верде.

На борту находилось более 240 пассажиров и членов команды. Сейчас лайнер пришвартован в порту города Прая, людям запрещено сходить на берег. Выявлены трое инфицированных, один из них в тяжёлом состоянии госпитализирован в ЮАР.

Ситуация находится на особом контроле Всемирной организации здравоохранения. Результаты лабораторных исследований запросил у ВОЗ Роспотребнадзор. Хантавирусы особо опасны для человека - они способны вызывать сильнейшую лихорадку и поражение почек. Переносчиками инфекции чаще всего становятся грызуны. Тест-системы на хантавирус доступны в России, но вакцины от него не существует.