У 53-летней Кэмерон Диаз появился третий ребенок

В семье известной голливудской актрисы Кэмерон Диаз случилось пополнение. Радостную новость объявил ее супруг Бенджи Мэдден в соцсетях.

Счастливый отец рассказал, что теперь у них с Кэмерон есть еще сын. Отметим, что Диаз и Мэдден воспитывают дочь Рэддикс, которой семь лет, и сына Кардинала, которому только два года.

"Мы с Кэмерон счастливы, взволнованы и чувствуем себя такими благословленными, объявляя о рождении нашего третьего ребенка, Наутаса Мэддена. Добро пожаловать в мир, сынок!" - написал он.

В Сети разгораются обсуждения относительно появления малыша на свет. Многие комментаторы уверены, что ребенок родился благодаря суррогатной матери, мол, ведь самой Кэмерон уже 53 года, и в последнее время никто не видел ее с большим животом.

Напомним, что Кэмерон Диаз, которая считалась одной из самых востребованных и успешных голливудских актрис, ушла из профессии ради семьи. Случилось это порядка восьми лет назад. В интервью артистка, которая постепенно возвращается в кинематограф, заявила, что ничуть не жалеет о такой затянувшейся паузе.

По словам Кэмерон, она хотела сосредоточиться на семье и личной жизни, а актерская карьера отнимала у нее слишком много сил и времени. "Ты на площадке 12 часов в день целыми месяцами. У тебя нет времени ни на что более. И я поняла, что я отдаю части своей жизни другим людям. Они забирают ее. Мне попросту нужно было взять ее обратно, взять на себя ответственность за свою жизнь",- рассказала Диаз актрисе Гвинет Пэлтроу в шоу In Goop Health.

