Пассажирский самолет задел грузовик во время посадки в США

В США самолёт с пассажирами при заходе на посадку задел фонарный столб и грузовик, который двигался по трассе. Кадры катастрофы запечатлел видеорегистратор в салоне фуры.

В "Боинге" находился 221 пассажир и 10 членов экипажа. После инцидента самолёт приземлился в аэропорту назначения. На борту никто не пострадал. А водитель машины, несмотря на сильный удар, получил лишь легкие травмы и порезы от разбитого стекла.

После оказания первой помощи его отпустили домой. В причинах ЧП разбирается Федеральное авиационное управление США.