Названа причина смерти солиста "золотого состава" группы "Земляне" Юрия Жучкова

2 мая на 68-ом году жизни умер легендарный барнаульский рок-музыкант, солист группы "Земляне" Юрий Жучков. Сейчас стала известна предварительная причина смерти артиста.

Как передает SHOT, Юрий Жучков скончался в результате проблем с сердцем. Артист был солистом легендарной группы "Земляне" с 1986 года по 1992 год. Говорят, именно тогда и распался "золотой состав" коллектива.

После этого Юрий Жучков переехал в родной Барнаул, где основал свою музыкальную группу. Позже он стал фронтменом кавер-группы "Граффити", продолжая выступать на местной сцене и оставаться заметной фигурой в музыкальной жизни Алтая.

