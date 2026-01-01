Собянин: Замоскворецкая линия метро получила еще 96 вагонов "Москва-2026"

Почти 100 современных вагонов новой серии "Москва 2026" поступило в столичный метрополитен. Как рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин, они будут курсировать по Замоскворецкой линии.

Составы отечественного производства - одни из самых технологичных в мире. У них увеличена вместимость, для удобства пассажиров сделаны более широкие дверные проёмы. Салоны оснащены разъёмами для зарядки гаджетов, информационными экранами, удобной навигацией и подсветкой, которая подстраивается под время суток.

К поездам предъявляют и строгие требования безопасности. Каждый должен пройти при обкатке не менее 300 километров без замечаний.