Вот почему Виктория Макарская не может бросить мужа-тирана: она не так проста, как кажется

Антон и Виктория Макарские вместе уже более 25 лет. Недавно в Сети пошли бурные обсуждения последних фото и видео пары. По мнению комментаторов, муж "выпил все соки" из Виктории, якобы она ему в матери годится. Хотя Макарская лишь на пару лет старше супруга.

В телеграм-канале Champagne o’clock подробно разобрали отношения Виктории и Антона с позиции "матрицы" и совместимости. Оказалось, что супруга артиста не так проста, как кажется. "Здесь не одна жертва и один тиран. Здесь два человека с идентичной внутренней конструкцией, которые просто нашли друг друга", - сообщает канал своим читателям.

Далее идут характеристики Антона и Виктории. Они обладают такими позитивными качествами как лидерство, защита, умение держать слово (это про Антона), а также мудрость, глубина и интуиция (это про Викторию). Однако у Макарских есть и негативные черты.

"Тиран, контролер, моральный садист, который уверен, что его жесткость — это "забота". Он не терпит возражений, потому что его картина мира — единственно верная", - заявил эксперт про Антона. А вот у Виктории он отметил "неудовлетворенность, подозрительность, склонность к манипуляциям".

По мнению специалиста, семья Макарских держится не на любви, нежности и эмоциональном притяжении, а потому, что только они могут друг друга выдержать.

"Они одинаково видят мир. Оба смотрят на людей свысока, оба уверены в своей исключительности, оба склонны к обесцениванию и моральному насилию. Это не любовь — это узнавание себя в другом. Им не нужен партнер, который будет мягким и принимающим. Им нужен тот, кто выдержит их напряжение и ответит тем же. Они не жертва и тиран — они зеркала", - утверждает эксперт.

При этом и Антон и Виктория обладают огромным потенциалом, оба могли бы стать яркими личностями, "несущими свет", но они не смогли реализовать себя. "Макарские — не жертвы и не злодеи. Они два человека, которым с рождения дали огромный ресурс, но не дали инструкции к нему. Они не знают себя, не умеют управлять своей стихией, и поэтому их сила работает против них и против тех, кто рядом. Они держатся вместе, потому что только друг друга выдерживают. Но это не счастье. Это выживание в одной клетке, где оба — и охранники, и заключенные", - подводит итог специалист.

Он также отметил, что в такой семье детям может быть очень тяжело, особенно если у них картина мира не совпадает с той, что у родителей. Напомним, что у Антона и Виктории есть дочь Мария и сын Иван.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>