Россия пригрозила жестким ответом на высылку дипломатов из Австрии

Россия не оставит без ответа решение властей Австрии выслать со своей территории ряд сотрудников российского посольства и постпредства при ОБСЕ. Об этом предупредили в понедельник, 4 мая, в российском посольстве в Вене.

Это заявление последовало за обнародованием решения Министерства иностранных дел Австрии объявить персонами нон грата трех российских дипломатов. Глава внешнеполитического ведомства Беате Майнль-Райзингер обвинила их в работе на спецслужбы, заявив, что "недопустимо использовать дипломатический иммунитет для совершения шпионажа".

Как подчеркнули в дипмиссии, жесткая реакция Москвы на эти "абсолютно бездумные действия" австрийской стороны, безусловно, последует. Вся ответственность за дальнейшее ухудшение и без того находящихся на самом низком в современной истории уровне двусторонних отношений в полной мере ложится на Вену (цитаты по РИА Новости).

В январе сообщалось, что в Евросоюзе приняли решение ограничить перемещение российских дипломатов по территории интеграционного объединения. В Кремле еще до этого отмечали, что европейцы не забыли, как строить стены.

При этом российский лидер Владимир Путин подчеркивал: Россия всегда была и остается открыта к диалогу с конструктивными национальными политическими силами, создавая реальные механизмы сотрудничества с заинтересованными в этом странами.