Резкое снижение температуры начнется в Москве 8 мая

Понижение температуры почти на десять градусов ожидается в Московском регионе. Об этом предупредил в понедельник, 4 мая, заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

Как уточнил эксперт в интервью "Интерфаксу", 8 мая температура резко понизится, хотя к апрельским холодам погода не вернется — днем прогнозируется от 12 до 17 выше нуля.

При этом 9 мая в Москве и Московской области, согласно предварительным прогнозам, будет облачная погода и дождь. Температура ночью будет варьироваться от плюс пяти 5 до плюс десяти градусов, днем возможно до 15 градусов тепла.

Ранее специалист прогностического центра "Метео" Александр Ильин заверил, что после первых длинных майских выходных погода начнет налаживаться. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова отмечала, что во вторник и среду, 5 и 6 мая, столбики термометров могут даже превысить климатическую норму.

Между тем ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявлял, что май по температуре должен оставаться в пределах многолетней нормы климата с небольшим превышением на полградуса или один градус. Кроме того, май передаст эстафету тепла июню, который обещает быть на два градуса теплее нормы.