ВОЗ оценила риски эпидемии хантавируса после гибели людей на лайнере

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не видит оснований паниковать в связи с гибелью людей от хантавируса на круизном лайнере. Об этом рассказал в понедельник, 4 мая, директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Ранее стало известно, что три человека скончались в результате предполагаемой вспышки хантавируса на судне, которое под флагом Нидерландов следовало из Аргентины в островное государство Кабо-Верде. Лайнер пришвартовался в порту города Прая, людям запретили сходить на берег до завершения противоэпидемических мероприятий. Уже обнаружены трое заболевших, в том числе — один в тяжелом состоянии.

Однако Клюге отметил, что "риск для общественности остается низким" и "нет необходимости паниковать или вводить ограничения на поездки". Представитель ВОЗ объяснил свое спокойствие тем, что хантавирус обычно связан со взаимодействием с окружающей средой — с продуктами жизнедеятельности зараженных грызунов. При этом инфекция плохо передается от человека человеку, сообщает "Интерфакс".

Тем временем Роспотребнадзор сообщил на своем официальном сайте, что держит на контроле развитие ситуации в свете выявления хантавируса на борту круизного судна MV Hondius в Атлантическом океане. Ведомство заверило, что на системной основе ведет мониторинг эпидемиологической ситуации в зарубежных странах. На российской границе во всех пунктах пропуска в усиленном режиме осуществляется санитарно-карантинный контроль. В России имеются тест-системы на хантавирус.

Ранее бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко предупреждал, что мир напрасно успокоился после пандемии коронавируса — есть список из 36 инфекций, способных спровоцировать новую пандемию. В их числе эксперт называл и "экзотические болезни", включая хантавирус.