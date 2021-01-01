Молодая вдова получила квартиру диктора Игоря Кириллова и забросила его могилу: памятника нет, крест облупился

Игорь Кириллов скончался 29 октября 2021 года. Диктору было 89 лет. Подкосил телеведущего Covid-19. После борьбы с вирусом у Кириллова обострились хронические заболевания. Ему провели операцию, но спасти диктора не смогли.

Похоронили Игоря Леонидовича на Новодевичьем кладбище. Во время траурной церемонии все присутствовавшие обратили внимание, что дочь и внуки знаменитого диктора на похороны не пришли. Они уже давно живут в Германии. У гроба коллеги Ангелина Вовк даже призналась, что ей грустно из-за того, что самые близкие и родные люди не нашли возможность прилететь на похороны.

Похоже, не спешит семья и ставить памятник обожаемому народом телеведущему. В октябре будет пять лет со дня смерти Игоря Леонидовича, а на погосте печальная ситуация — за могилой никто не ухаживает на регулярной основе. Посетителей встречает мусор, увядшие цветы, а также покосившийся деревянный крест.

Как пишет "Комсомольская правда", ответственная за могилу диктора его вдова. Так как дочь Кириллова живет в Германии, в России не была много лет. Сын умер.

Наследство диктора, в том числе трехкомнатную квартиру в центре Москвы, получила вдова. "Татьяна Кириллова перевезла в Москву, в эту квартиру диктора семью своего сына. Сама вдова работает в ЖЭКе", — сообщает "КП".

Татьяна Александровна была на 34 года младше Игоря Леонидовича. Они познакомились в магазине, где женщина работала продавщицей. В Татьяне Кириллов нашел утешение после смерти первой жены Ирины, с которой прожил 50 лет, но в 2004-м похоронил.

Знакомые диктора уверяли, что Татьяна продлила ему жизнь — с ней Кириллов опять стал жизнерадостным оптимистом, улыбался, строил планы. Вот только почему-то после смерти Игоря Леонидовича прошло четыре года, а памятника на его могиле все нет. Вдова на вопросы о памятнике отвечает: "в процессе", или "в работе", или "все делается". Но даже от сорняков могилу диктора никто не чистит.