Собянин: За четыре года интерес к ИТ-вертикали в школах вырос в четыре раза

Сергей Собянин сообщил в своем канале, что интерес к ИТ-вертикали за четыре года вырос в четыре раза: такие классы сегодня открыты в 223 столичных школах, в них обучаются 21,4 тысячи человек.

Как уточнил мэр, ученики 7–9-х классов осваивают расширенный курс математики и программирование на языках Python и C++, углубленно изучают информатику и физику, о, занимаются проектной и исследовательской деятельностью.

По словам главы города, ребята работают с современным учебным оборудованием и решают задачи, приближенные к реальным производственным процессам.

