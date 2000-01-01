Освобожденный археолог Бутягин вернулся к работе в Эрмитаже

Психическое и физическое состояние - нормальное, шутя признается Александр Бутягин. Первым делом, вернувшись в Петербург, ученый выпил чай и погладил своего кота.

Бутягин провел в польской тюрьме 5 месяцев. Кормили посредственно, но сытно. Занимался йогой. С интеллектуальными развлечениями не повезло, оппоненты подкачали.

"Я, наверное, с пионерского лагеря столько в карты не играл и, наверное, долго не буду. Старались как-то развлекать друг друга. Я, к сожалению, всех обыграл в шашки, и они перестали играть со мной в шашки", - рассказал ученый.

Еще одно разочарование – европейские коллеги. Кроме представителей Итальянской академии наук, российского ученого никто открыто не поддержал.

Бутягин уезжал читать лекции в Европу, но был задержан в Варшаве по запросу Украины за якобы незаконные раскопки в Крыму, где археолог официально работал с начала 2000-х годов, получая разрешения в том числе в Киеве.

"Государственный Эрмитаж не благодарит тех псевдодрузей нашего товарища, которые заманили его в привлекательный тур и подставили под операцию европейских спецслужб. Мы понимаем, что "операция Бутягин" является частью большой политической кампании", - отметил Михаил Пиотровский, Директор Эрмитажа.

Все выглядело как уже решенное дело. Польские правоохранители с Бутягиным не общались. Украинские даже не приезжали на заседания.

"Они присылали документы. Я не юрист, но даже меня удивляло, как они небрежно подготовлены. Они, видимо, были настолько уверены в себе. Там просто одно с другим не вязалось. Например, вменяемая мне сумма в восемь миллионов гривен - она за 2019 году. А срок давности по делу – пять лет", - продолжает ученый.

В марте было принято решение об экстрадиции археолога на Украину. Бутягина спас обмен заключенными между Варшавой и Минском. Впрочем, обвинения по-прежнему не сняты и любая заграничная поездка может обернуться очередным заключением. Создан опасный прецедент.

"В мире существует много примеров несогласия по поводу законности проведения раскопок, справедливости пребывания их результатов в тех или иных музеях. Теперь появляется соблазн решать эти вопросы не в публичных дискуссиях и юридических спорах, а путем захвата в заложники музейных хранителей и исследователей", - указал Пиотровский.

В ближайшее время археолог планирует вновь вернуться к раскопкам в Крыму. Городище Мирмекий – дело всей его жизни. Он изучает этот памятник уже четверть века.

Единственное, о чем по-настоящему жалеет Бутягин, потерянное рабочее время. Сейчас он как можно быстрее хочет продолжить свои исследования.