Заразившихся все больше: хроники бедствия лайнера, охваченного хантавирусом

О бедствии в Южной Атлантике никто мог бы и не узнать, если бы не ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения внезапно выпустила официальное сообщение: в ходе плавания нидерландский круизный лайнер потерял сразу троих пассажиров. Причина у всех одинаковая - хантавирус.

"Первым погиб мужчина 70 лет. Его тело выгрузили на острове Святой Елены. Его жену эвакуировали в госпиталь Южной Африки, где впоследствии тоже скончалась. У мыса Вери умер третий - гражданин Великобритании", - рассказала женщина.

В море корабль уже три недели. Отчалил из аргентинского Ушуайя - предположительно, в Кабо-Верде. По пути прошел Антарктику, Фолклендские острова - лайнер специализируется как раз на таких сложных маршрутах. В рекламных проспектах заявлен как ледокол. Билеты на борт, соответственно, продают с графой "вип".

Как на таком лакшери судне вспыхнул хантавирус - ломают голову все. Зараза, известная еще со второй половины прошлого века. Хорошо изученная. Распространяется через мочу, экскременты, слюну грызунов. Подхватить вирус человек может, просто сделав вдох не в том месте.

Ломота в суставах, галлюцинации и дикая боль в мышцах - американка Линдси Форт на себе испытала хантавирус. Странные симптомы начались спустя неделю после инфицирования - женщина убирала заброшенный курятник. И совершила страшную ошибку - терла полы, опустившись на четвереньки: "У меня дважды останавливалось сердце, меня перевели на искусственную вентиляцию легких - состояние было между жизнью и смертью".

"Препаратов, которые могли бы помочь бороться с вирусной инфекцией, нет. Есть препараты, которые помогают контролировать течение иммунной реакции, чтобы предотвратить развитие цитокинового шторма", - объяснил Павел Волчков, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ.

Как Линдси Форт удалось выжить, точно никто не смог объяснить. К тому же медики не сразу распознали опасную болезнь. Хантавирус хорошо маскируется - обычно его принимают за грипп. Когда тест дает положительный результат, умирает каждый третий заболевший. А на борту нидерландского лайнера пассажиров с болью в груди и температурой все больше. По последним данным, еще один человек находится в критическом состоянии.