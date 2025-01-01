Вопрос о планах вывода американских войск из некоторых европейских стран крайне деликатен. Такое заявление сделал в понедельник, 4 мая, премьер-министр Польши Дональд Туск.

Как подчеркнул политик, он не позволит "использовать Польшу для подрыва солидарности или сотрудничества на европейском уровне" — не следует "подбирать" контингент, который Соединенные Штаты намерены вывести из Германии.

При этом Туск признал, что "необходимо американское присутствие не только в Польше, но и в других местах, потому что оно так или иначе служит польской безопасности" (цитаты по "Интерфаксу").

Примечательно, что менее чем за месяц до этого начальник Генштаба ВС Польши Веслав Кукуха и главком армии США в Европе и Африке Кристофер Донахью обсудили вероятность размещения на польской территории американских военных. Польский полковник Петр Левандовский высказывал оптимистичную оценку относительно перспектив размещения военных США в Польше.

При этом в 2025 году пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опровергал утверждения румынских властей о том, что Кремль якобы настаивал на выведении войск Североатлантического альянса с территории Восточной Европы на российско-американских переговорах в Саудовской Аравии.