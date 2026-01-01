Минпромторг оценил риск дефицита компьютеров из-за сокращения параллельного импорта

Нет оснований бояться сокращения предложения компьютеров на российском рынке из-за сокращения списка для параллельного импорта. В этом заверило в понедельник, 4 мая, Министерство промышленности и торговли России.

Ведомство решило с 27 мая 2026 года запретить ввозить в Россию через механизм параллельного импорта компьютеры и комплектующие Acer, Asus, Fujitsu, HP, Hitachi, IBM, Intel, Kingston, Samsung, Toshiba и ряд других.

Как пояснил Минпромторг, аналогичные товарные позиции представлены российскими производителями в объеме, достаточном для замещения товаров из недружественных стран. Соответственно, запрет параллельного импорта указанных компьютеров не повлияет на ассортимент техники, доступной в России.

Кроме того, министерство рассчитывает подогреть спрос на российскую продукцию, чтобы поспособствовать развитию отечественной радиоэлектронной промышленности, сообщает "Интерфакс".

Механизм параллельного импорта был введен в России на фоне массовых западных санкций и ухода иностранных компаний с российского рынка. Чтобы гарантировать обеспечение потребностей россиян во всем необходимом, власти России разрешили импортировать в страну товары без разрешения правообладателей.

Замглавы Минпромторга России Роман Чекушов рассказал, что объем параллельного импорта в Россию в январе 2026 года достиг исторического минимума и составил около миллиарда долларов. По итогам 2025 года показатель превысил 23,1 млрд миллиарда долларов — это примерно 1,9 миллиарда в месяц в среднем.