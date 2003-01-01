"Когда Лену сбила машина, она не умерла": вот что на самом деле произошло с погибшей в Адлере звездой КВН

1 мая скончалась одна из самых ярких участниц команды КВН "Утомленные солнцем" Елена Рыбалко. Напарнице Александра Реввы и Михаила Галустяна было 53 года.

Елена погибла под колесами автомобиля в Адлере. По предварительным данным, кавээнщица перебегала дорогу в неположенном месте. Водитель Toyota не успел затормозить и сбил Рыбалко. Говорилось, что артистка умерла на месте, но эту информацию опровергла ее соседка.

ДТП произошло прямо у дома Елены. Соседи все видели и выбежали, чтобы помочь пострадавшей. После столкновения Рыбалко была жива, с места аварии ее увезла скорая помощь.

"Она переходила дорогу, ее сбила машина. От удара Елену выбросило вперед. Когда сбежались все соседи, она лежала без сознания. Вызвали скорую и увезли... Затем узнали о смерти", — рассказала VOICE знакомая кавээнщицы Эльвира Гладкова.

Елена Рыбалко была звездой "Утомленных солнцем" наряду с Михаилом Галустяном и Александром Реввой. В 2003-м команда завоевала чемпионство КВН. После ухода из КВН юмористка работала в районном доме культуры, она преподавала детям азы актерской профессии. У артиски остались трое наследников, которых она родила в браке с однокомандником Павом Сташенко, — сыновья Николай и Григорий, а также дочь Клара.